Португалия

Українець провів на полі більшу частину поєдинку.

У матчі 28-го туру португальської національної першості лісабонська Бенфіка грала на виїзді проти Браги.

У стартовому складі "орлів" відзначився появою український нападник Роман Яремчук, проте в підсумку нашому співгромадянину так і не вдалося відзначитися голом, тоді як господарі несподівано повели в рахунку в два м’ячі вже під завершення повної години ігрового часу.

Лишень після цього Нельсон Веріссімо вирішив змінити Яремчука, замість якого вийшов Харіс Сеферовіч, а Бенфіка у підсумку відіграла відставання на табло за допомоги влучних пострілів від Дарвіна Нунєса та Жоау Маріу.

Однак, уже через дві хвилини після цього Вітор Олівейра встановив остаточний рахунок на користь "канонірів".

Брага — Бенфіка 3:2

Голи: Медейруш, 28, А. Орта, 59, Олівейра, 79 — Нунєс, 74 (пен.), Маріу, 77

Брага: Матеуш — Олівейра, Карму, Тормена — Ф. Сілва, Аль-Мусраті, А. Орта (Каштру, 77), Гомеш (Моура, 78) — Медейруш (Я. Коуту, 56), Руїс (Олівейра, 46), Р. Орта (Б. Коуту, 90+6).

Бенфіка: Влаходімос — Жилберто, Отаменді, Вертонген (Гонсалвеш, 65), Грімальдо — Р. Сілва, Мейте (Бернарду, 65), Вайгль, Евертон (Нунєс, 46) — Яремчук (Сеферовіч, 65), Рамуш (Жоау Маріу, 46).

Попередження: Руїс, Аль-Мусраті — Вертонген.