Португалия

Лісабонський клуб знову налаштований на отримання над прибутків.

Уругвайський нападник лісабонської Бенфіки Дарвін Нуньє продовжує вражати власною результативністю у поточному сезоні.

За 36 ігор 22-річний футболіст устиг відзначитися вже 31 голом та трьома результативними передачами, завдяки чому повністю виправдовує вкладення в розмірі 24 млн євро, які зробили "орли" під час його трансферу із іспанської Альмерії на початку минулого сезону.

Ба більше — найближчим часом уругваєць може суттєво поліпшити фінансовий стан Бенфіки, якщо їй удасться продати його потенційному покупцю.

Очікування від прибутку після цього переходу у босів лісабонців надвеликі, про що можна зробити висновок із огляду на нещодавнє інтерв’ю головного тренера команди Нельсона Веріссімо.

"Усім зараз очевидно, що ми маємо справу з виконавцем надзвичайно високої якості, до якого є значний інтерес ізбоку відомих європейських клубів.

Він уже встиг багато зробити для цього клубу, хоча це дуже молодий гравець. Його виступи в Лізі чемпіонів спонукають відомі клуби висловлювати до нього свій інтерес.

Ми бачимо розвиток Нуньєса від тренування до тренування, тому я, як уболівальник клубу, впевнений у тому, що Бенфіці не має сенсу розмовляти про його продаж за менші кошти, аніж колись заплатили за Жоау Феліша", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що мадридський Атлетіко свого часу заплатив за Феліша майже 130 млн євро.