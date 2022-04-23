Португалия

26-річний українець розпочне зустріч на лаві запасних.

Сьогодні, 23 квітня, відбудеться поєдинок 31 туру чемпіонату Португалії, у якому Бенфіка на своєму полі зустрінеться із Фамаліканом.

Тренерський штаб "орлів" вирішив залишити в запасі українського нападника Романа Яремчука.

Нинішнього сезону Яремчук провів 39 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив дев'ять голів і віддав чотири асисти.

Після 30 турів Бенфіка набрала 67 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці, а у Фамалікани — 29 балів і 14 рядок.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Фамалікан розпочнеться о 20:00 за київським часом.