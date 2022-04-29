Португалия

Українець розповів, як клуб допомагає біженцям.

Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук розповів, як португальці відносяться до біженців з України та як він особисто допоміг.

"Я одразу зв'язався з людьми, які допомагають українцям, які приїжджають сюди. Ми надали 40 дітям дитячий садок на 4 місяці — тобто всі українські діти, які приїжджають до Португалії, зупиняються у цьому дитячому садку. Вони мають все. Ми їм купили ліжка, сплатили повністю харчування, сплатили зарплату вчителям.

Також деякі футболісти із Бенфіки до цього долучилися. Але я не хочу називати прізвище. Я думаю, що вони також цього не хочуть. Я скажу, що їх небагато. Один футболіст, до речі, грав у Росії. Я гадаю, ви здогадаєтеся.

У Лісабоні дуже багато біженців. Я розумію, що у Польщі, Молдові, Румунії дуже багато наших, але в Португалії, коли я їжджу машиною, бачу українські номери та українські стрічки. Дуже багато хто розмовляє українською мовою. На стадіоні вже можна створити новий сектор для українців", — розповів Яремчук.

Раніше повідомлялось, що Роман Яремчук провів зустріч з українцями, які залишили країну через війну.