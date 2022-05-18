Португалия

Лісабонці визначились із новим тренером.

Бенфіка після звільнення Жорже Жезуша наприкінці минулого року догравала сезон із виконувачем обов'язків головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт лісабонців, наразі команда отримала нового тренера. Ним став Рогер Шмідт.

Раніше Шмідт працював із Дельбрюкером, Пройсеном, Падерборном, РБ Зальцбургом, Байєром, Бейджін Гуоянь та ПСВ.

Нагадаємо, що раніше Бенфіка стикнулася з проблемами із зарплатнею Нереса під час оформлення трансферу з Шахтаря.