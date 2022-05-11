Украина

"Гірники" зможуть і заробити, и погасити борг за інший трансфер.

Бенфіка продовжує вести переговори із донецьким Шахтарем щодо трансферу Давіда Нереса та близька до закриття угоди.

"Орли" заплатять "гірникам" 15 млн євро, з яких 12 млн залишаться у представників Португалії в якості боргу за трансфер Педріньо, повідомляє Goal. Перехід буде оформлений влітку одразу після відкриття трансферного вікна.

Відзначимо, що взимку Шахтар заплатив за Нереса саме 12 млн євро. Таким чином, донецький клуб зміг заробити на футболісті, який так і не зіграв за команду в офіційних матчах.

Раніше повідомлялось, що трансфер може зірватись через заробітну плату бразильця.