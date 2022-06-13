Португалия

Вартість цього трансфера дійсно вражає.

Інтерес англійського Ліверпуля до нападника лісабонської Бенфіки Дарвіна Нуньєса став однією з найбільш обговорюваних тем цими тижнями, однак події довкола цього трансферу помітно пришвидшилися останнім часом.

Зрештою, вартість цього переходу виявилася настільки значною, що "орли" навіть не стали її приховувати від широкого загалу, безпосередньо на головній сторінці свого офіційного сайту розмістивши новину про продаж уругвайського виконавця.

"Бенфіка повідомила спеціальну комісію ринку цінних паперів (CMVM), що досягла угоди з Ліверпулем щодо продажу всіх прав на гравця Дарвіна Нуньєса на суму 75 мільйонів євро", — ідеться в заяві клубу.

Окрім того, португальський гранд зауважив, що умовами угоди передбачена виплата винагороди змінної величини, що може збільшити вартість її виконавця до 100 млн євро.

Разом із тим, Бенфіка застерегла: "Додатково повідомляється, що вищезгадана угода залежить від підписання спортивного трудового контракту гравця з ФК Ліверпуль".

У цьому сезоні Нуньєс забив 34 голи та віддав чотири гольові передачі в 41 матчі.