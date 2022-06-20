Португалия

25-річний футболіст близький до переходу до португальської команди.

Давид Нерес погодився скоротити свою заробітну плату, щоб перейти до Бенфіки, повідомляє Jornal de Notícias.

За інформацією джерела, умови особистої угоди були проблемою при завершенні переходу із Шахтаря.

Бразилець хотів отримувати не менше, ніж у Шахтарі – близько трьох мільйонів євро за сезон. Проте, у результаті, Нерес погодився більш скромні фінансові умови.

Нагадаємо, що через вторгнення Російської Федерації Нерес так і не зумів дебютувати за Шахтар.