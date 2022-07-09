Португалия

Другу половину минулого сезону хавбек провів на правах оренди у Ромі.

Центральний півзахисник Порту Сержіу Олівейра, який другу половину минулого сезону в Ромі, попрощався з уболівальниками "драконів" в своєму Instagram.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 30-річний португалець продовжить кар'єру в турецькому Галатасараї, куди перейде за 3 мільйони євро.

Всього за Порту Сержіу Олівейра провів 173 матчі, в яких він забив 39 голів та віддав 24 результативні передачі.