Португалия 09 липня 2022, 19:59 Сержіу Олівейра попрощався з фанатами Порту перед переїздом у Галатасарай Другу половину минулого сезону хавбек провів на правах оренди у Ромі. Сержіу Олівейра, getty images 09 липня 2022, 19:59 Центральний півзахисник Порту Сержіу Олівейра, який другу половину минулого сезону в Ромі, попрощався з уболівальниками "драконів" в своєму Instagram. Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 30-річний португалець продовжить кар'єру в турецькому Галатасараї, куди перейде за 3 мільйони євро. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sérgio Oliveira (@sergioliveira27) Всього за Порту Сержіу Олівейра провів 173 матчі, в яких він забив 39 голів та віддав 24 результативні передачі. Люди Сержіу Олівейра Команди Галатасарай Порту Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте