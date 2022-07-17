37-річний футболіст не має наміру повертатися до чемпіонату Португалії.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
17 липня 2022, 23:28
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду спростував чутки про можливе повернення до лісабонського Спортінгу.
У Instagram португальського телеканалу Sport TV з'явилася інформація, що автомобіль, що належить 37-річному форварду, нібито був помічений на території "Жозе Алваладе" – домашнього стадіону клубу з Лісабона.
На цю публікацію Роналду у коментарях відреагував одним словом: "Фейк".