Португалия

Лісабонці націлилися на атакуючого гравця.

Бенфіка продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання A Bola, лісабонський клуб веде переговори з Брагою про придбання вінгера Рікардо Орти.

Стверджується, що сторони перебувають на просунутій стадії, а трансфер буде узгоджено за 15 мільйонів євро.

Минулого сезону Орта відіграв 49 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 23 голами та 10 результативними передачами.

Нагадаємо, що Бенфіка зацікавлена у трансфері одного з лідерів Ракува.