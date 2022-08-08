Лісабонці націлилися на атакуючого гравця.
Рікарду Орта, getty images
08 серпня 2022, 18:59
Бенфіка продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання A Bola, лісабонський клуб веде переговори з Брагою про придбання вінгера Рікардо Орти.
Стверджується, що сторони перебувають на просунутій стадії, а трансфер буде узгоджено за 15 мільйонів євро.
Минулого сезону Орта відіграв 49 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 23 голами та 10 результативними передачами.
Нагадаємо, що Бенфіка зацікавлена у трансфері одного з лідерів Ракува.