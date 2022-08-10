Форвард лісабонців може змінити клубну прописку.
Гонсалу Рамуш, getty images
10 серпня 2022, 16:40
Ньюкасл продовжує роботу над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, особливу увагу приділяючи атакуючій лінії.
Як повідомляє видання Sky Sports, "сороки" націлилися на лідера нападу Бенфіки Гонсалу Рамуша.
Джерело стверджує, що перехід 21-річного футболіста може коштувати англійському клубу 30 мільйонів євро.
Зазначимо, що у поточному сезоні Гонсалу Рамуш відіграв три поєдинки на клубному рівні, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що на Бенфіку чекають поєдинки Ліги чемпіонів проти Динамо — матчі заплановані на 17 і 23 серпня.