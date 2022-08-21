Португалия

Норвежець Арснес стане одноклубником Яремчука.

Бенфіка та Феєнорд домовилися про трансфер 26-річного хавбека нідерландського клубу Фредріка Аурснеса. Футболіст приєднається до стану суперника Динамо, хоч і вже не встигне зіграти проти київського клубу.

Відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо пише, що медогляд футболіста відбудеться у понеділок, 22 серпня.

Нагадаємо, раніше стала відома бригада арбітрів, яка проведе матч між Бенфікою та Динамо.