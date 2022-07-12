Украина

Український захисник може продовжити кар'єру у Нідерландах.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє AD.nl.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Феєнорд, який шукає футболіста, здатного зіграти на кількох позиціях в обороні.

Також наголошується, що цього тижня українець має прилетіти до Нідерландів, щоб обговорити можливий трансфер до голландського клубу.

Минулого сезону Матвієнко провів 14 поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу. Його чинний контракт із "гірниками" розрахований до літа 2025 року.