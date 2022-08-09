Англія

25-річний аргентинець продовжить кар'єру в АПЛ.

Захисник голландського Феєнорда Маркос Сенесі поставив свій підпис під контрактом із Борнмутом. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Деталі угоди та сума трансферу не розголошуються. На думку Transfermarkt сума переходу 25-літнього аргентинця склала 15 мільйонів євро.

Сенесі виступав за Феєнорд з літа 2019 року. Минулого сезону він провів 50 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.