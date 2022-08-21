Португалия

Ешторіл орендував у Шахтаря 19-річного хавбека, який поки виступатиме за команду U-23.

Колишній центральний півзахисник Маріуполя Денис Шостак, права на якого належать Шахтарю, вирушив за новим викликом до Португалії.

Ешторіл із португальської першості офіційно підтвердив факт оренди 19-річного українця на один сезон.

На цьому етапі Шостак виступатиме за молодіжну команду Ешторіла U-23.

Минулого неповноцінного сезону молодий хавбек провів 13 матчів в УПЛ та 2 поєдинки в рамках Кубка України.

На рахунку Шостака також 3 матчі за юніорську збірну України U-19 та 2 забиті м'ячі.