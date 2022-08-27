Легендарний португалець може повернутися у Лісабон.
Кріштіану Роналду
27 серпня 2022, 15:52
Marca повідомляє, що Кріштіану Роналду є дуже близьким до переходу у Спортінг.
Агент зіркового португальця Жорже Мендеш наразі шукає спосіб реалізувати цей трансфер до лісабонського клубу.
Таким чином, КріРо може повернутися туди, звідки стартувала його кар'єра.
Клуб Рубена Аморіма прийме участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, що також є вагомим аргументом на користь цього трансферу.
Нагадаємо, що нещодавно дортмундська Боруссія відмовилася від підписання гравця.