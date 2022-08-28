Португалия

Український форвард Бенфіки, схоже, повернеться до чемпіонату Бельгії.

Нападник лісабонської Бенфіки Роман Яремчук змінить клубну прописку та перейде цього літа у Брюгге. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, 26-річний українець повернеться до чемпіонату Бельгії, де він раніше виступав за Гент. Мова йдеться про постійний трансфер.

Стверджується, що спочатку Бенфіка хотіла виручити з продажу Яремчука 20 мільйонів євро, проте зрештою погодилася піти на певні фінансові поступки.

Минулого сезону український форвард провів за Бенфіку 43 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 6 асистів.