Португалия

Португальський клуб заклав ґрунт для чергового божевільного продажу.

Вихованець лісабонської Бенфіки Флорентіну Луїш, амплуа якого на футбольному поля є опорний півзахисник, далеко не одразу зумів пробитись до основного складу "орлів".

Здобувши достатньо досвіду в складі французького Монако та іспанського Хетафе, де 23-річний юнак ангольського походження виступав на правах оренди, він повернувся до португальського гранда, і наразі стабільно виходить на футбольне поле в складі команди Рогера Шмідта.

Однак час поступово минав, і відповідно зменшувався термін дії чинного контракту Флорентіну, розрахований до 2024 року.

Бенфіці за умов зростання попиту на власного футболіста довелось діяти рішуче, і тому вона запропонувала йому продовжити взаємини на додаткові три роки — до 2027 року.

При цьому, "орли" забезпечили собі непоганий заробіток, якщо хтось із грандів світового футболу забажає отримати собі цього футболіста — клаусула в разі чого складе 120 млн євро, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Флорентіну зробив одну гольову передачу в 17 зіграних матчах.