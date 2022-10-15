Португальський клуб заклав ґрунт для чергового божевільного продажу.
Флорентіну Луїш (ліворуч) та Руї Кошта, twitter.com/Florentino_61
15 жовтня 2022, 10:12
Вихованець лісабонської Бенфіки Флорентіну Луїш, амплуа якого на футбольному поля є опорний півзахисник, далеко не одразу зумів пробитись до основного складу "орлів".
Здобувши достатньо досвіду в складі французького Монако та іспанського Хетафе, де 23-річний юнак ангольського походження виступав на правах оренди, він повернувся до португальського гранда, і наразі стабільно виходить на футбольне поле в складі команди Рогера Шмідта.
Однак час поступово минав, і відповідно зменшувався термін дії чинного контракту Флорентіну, розрахований до 2024 року.
Бенфіці за умов зростання попиту на власного футболіста довелось діяти рішуче, і тому вона запропонувала йому продовжити взаємини на додаткові три роки — до 2027 року.
При цьому, "орли" забезпечили собі непоганий заробіток, якщо хтось із грандів світового футболу забажає отримати собі цього футболіста — клаусула в разі чого складе 120 млн євро, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо.
У цьому сезоні Флорентіну зробив одну гольову передачу в 17 зіграних матчах.