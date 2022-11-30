Португалия

Аморім підписав новий контракт із португальським клубом.

Головний тренер Спортінга Рубен Аморім продовжив контракт з клубом, повідомляється на офіційному сайті "зелено-білих".

Фахівець поставив підпис під угодою, яка буде чинна до 2026 року. Разом зі Спортінгом Аморім вигравав кубок та чемпіонат Португалії. Рубен очолив клуб у 2020 році.

Раніше футболіст також вигравав титули у складі Бенфіки під час професійної кар'єри, а після початку тренерської діяльності встиг також зробити щасливим Брагу, привівши "археєпископів" до перемогу у кубку португальської ліги у 2020.

Нагадаємо, що також Спортінг буде виступати в плей-оф Ліги чемпіонів.