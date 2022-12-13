Португалия

37-річний футболіст хоче зіграти на Євро-2024.

Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру в національній команді після чемпіонату світу-2022, повідомляє Correio da Manha.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст форвард планує продовжити виступи за Португалію. Він має намір зіграти на Євро-2024.

Ситуація залежить від майбутнього Фернанду Сантуша, який близький до звільнення з посади головного тренера збірної Португалії.

Джерело повідомляє, що Роналду розуміє: зараз він перебуває не у найкращій формі.