Португалия

Легенда національної команди сподівається на запрошення відомого фахівця.

Колишній півзахисник збірної Португалії Маніше впевнений, що Жозе Моуріньо — ідеальний кандидат на посаду головного тренера національної команди.

"Я вважаю, що Жозе Моуріньо є ідеальним претендентом для роботи у збірній Португалії. Я роблю такий висновок, враховуючи все те, чого він досяг і продовжує добиватися.

Жозе працював у найкращих клубах світу, брав найважливіші трофеї у кожному з них, у його кар'єрі не вистачає лише збірних.

До того ж Моуріньо — досвідчений тренер і добре підготовлений до непростої ситуації, бо знає наш футбол, і зарубіжний. Він розумний і вміє працювати з молоддю.

Я б радив федерації зробити цей вибір. Думаю, він має всі шанси отримати цю роботу", — розповів Маніше.

Раніше італійські медіа вже писали про те, що Жозе Моуріньо може очолити збірну Португалії.