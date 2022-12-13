ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

59-річний фахівець може поєднувати роботу в клубі та збірній.

Жозе Моуріньо може очолити збірну Портутгалії, повідомляє RomaPress з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Федерація футболу Португалії зацікавлена у призначенні 59-річного спеціаліста на посаду головного тренера національної команди. Представники організації вже зв'язалися із тренером.

FPF пропонує Моуріньо поєднувати роботу у збірній та Ромі. Жозе цікава така можливість.

Раніше повідомлялося, що Фернанду Сантуш залишить посаду головного тренера збірної Португалії.