59-річний фахівець може поєднувати роботу в клубі та збірній.
ЖОЗЕ МОУРІНЬО, GETTY IMAGES
13 грудня 2022, 12:55
Жозе Моуріньо може очолити збірну Портутгалії, повідомляє RomaPress з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, Федерація футболу Португалії зацікавлена у призначенні 59-річного спеціаліста на посаду головного тренера національної команди. Представники організації вже зв'язалися із тренером.
FPF пропонує Моуріньо поєднувати роботу у збірній та Ромі. Жозе цікава така можливість.
Раніше повідомлялося, що Фернанду Сантуш залишить посаду головного тренера збірної Португалії.