Португалия

Тренер тільки-но пішов із команди Нідерландів.

Вже колишній тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал заявив, що готовий обговорити можливе призначення на посаду наставника збірної Португалії.

Нагадаємо, що ван Гал після вильоту Нідерландів в 1/4 фіналі ЧС-2022 залишив посаду. Португалія також залишилась без тренера, адже Фернанду Сантуш пішов у відставку.

"Зараз я вже відпочиваю, на пенсії. Але якщо мені зателефонують зі збірної Португалії, я вислухаю. Поки чогось більше я не можу сказати", — сказав ван Гал у коментарі NPO 3FM.

Раніше повідомлялося, що Рональд Куман готовий змінити Луї ван Гала на посаді головного тренера збірної Нідерландів.