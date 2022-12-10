ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Раніше фахівець вже працював головним тренером "помаранчевих".

На прес-конференції після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Луї ван Гал заявив, що залишає збірну Нідерландів. Відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра вже повідомив, що 71-річного фахівця на чолі "помаранчевих" замінить Рональд Куман.

"Луї ван Гал залишає національну збірну Нідерландів. Рональд Куман готовий замінити його з січня 2023 року" — написав інсайдер у своєму Твіттері.

Інформація про можливе повернення Рональда з'являлася ще навесні, проте зараз вона отримала авторитетне підтвердження.

Відзначимо, що Куман очолював головну команду рідної країни у 2018-2020 роках, проте залишив її задля роботи у Барселоні. На Євро-2020, яке пройшло у 2021 році, команда поїхала вже з Франом де Буром.

Раніше 59-річний спеціаліст заявив, що кожному тренеру потрібен свій Мессі.

