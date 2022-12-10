Раніше фахівець вже працював головним тренером "помаранчевих".
Рональд Куман
10 грудня 2022, 15:57
На прес-конференції після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Луї ван Гал заявив, що залишає збірну Нідерландів. Відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра вже повідомив, що 71-річного фахівця на чолі "помаранчевих" замінить Рональд Куман.
"Луї ван Гал залишає національну збірну Нідерландів. Рональд Куман готовий замінити його з січня 2023 року" — написав інсайдер у своєму Твіттері.
Інформація про можливе повернення Рональда з'являлася ще навесні, проте зараз вона отримала авторитетне підтвердження.
Відзначимо, що Куман очолював головну команду рідної країни у 2018-2020 роках, проте залишив її задля роботи у Барселоні. На Євро-2020, яке пройшло у 2021 році, команда поїхала вже з Франом де Буром.
Раніше 59-річний спеціаліст заявив, що кожному тренеру потрібен свій Мессі.