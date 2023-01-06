Португалия

Колишній агент Кріштіану Роналду почав співпрацювати із форвардом Бенфіки.

Нападник національної збірної Португалії та лісабонської Бенфіки Гонсалу Рамуш змінив агента. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, тепер 21-річний португалець співпрацюватиме з агенством GestiFute, яке очолює відомий футбольний агент Жорже Мендеш.

Раніше інтереси Гонсалу Рамуша представляв Мохамед Азфаль.

Нагадаємо, що незадовго до цього стало відомо про те, що Жорже Мендеш припинив співпрацю з зірковим нападником Кріштіану Роналду, який став гравцем Ан-Насра із Саудівської Аравії.