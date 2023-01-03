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Саудівський клуб представив португальську зірку у своїй команді.

Саудівський Ан-Наср офіційно представив нападника Кріштіану Роналду у статусі нового гравця своєї команди.

Сьогодні в Ер-Ріяді пройшла церемонія презентації 37-річного португальця, на яку було запрошено вболівальників.

THE GOAT HAS ARRIVED 🐐 pic.twitter.com/bj2g0Qb0Ma — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

За інформацією ЗМІ, презентацію зіркового португальця відвідало близько 30 тисяч людей, а вхід на церемонію коштував три фунти. Усі отримані кошти підуть на благодійність.

Нагадаємо, контракт Роналду з Ан-Насром розрахований на 2,5 роки. У Саудівській Аравії Кріштіану зароблятиме близько 200 мільйонів євро на рік з урахуванням всіх бонусів та комерційних виплат.

Раніше повідомлялося, що в контракті Роналду є особливий пункт щодо Ньюкаслу.