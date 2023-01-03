Саудівський клуб представив португальську зірку у своїй команді.
twitter.com/AlNassrFC_EN
03 січня 2023, 19:08
Саудівський Ан-Наср офіційно представив нападника Кріштіану Роналду у статусі нового гравця своєї команди.
Сьогодні в Ер-Ріяді пройшла церемонія презентації 37-річного португальця, на яку було запрошено вболівальників.
За інформацією ЗМІ, презентацію зіркового португальця відвідало близько 30 тисяч людей, а вхід на церемонію коштував три фунти. Усі отримані кошти підуть на благодійність.
Нагадаємо, контракт Роналду з Ан-Насром розрахований на 2,5 роки. У Саудівській Аравії Кріштіану зароблятиме близько 200 мільйонів євро на рік з урахуванням всіх бонусів та комерційних виплат.
Раніше повідомлялося, що в контракті Роналду є особливий пункт щодо Ньюкаслу.