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Це сталося після скандального інтерв'ю португальської зірки.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду розлучився зі своїм агентом Жорже Мендешем. Про це повідомляє португальська агенція Publico.

За інформацією джерела, розставання відбулося після того, як 37-річний португалець дав скандальне інтерв'ю Пісу Моргану, через що він згодом залишив Манчестер Юнайтед.

Мендеш вважав, що якщо Роналду наважитися на це інтерв'ю, його шанси потрапити до іншого топ-клубу Європи зникнуть, що власне і сталося.

Відносини, які тривали близько 20 років, псувалися і раніше, тому його перехід до саудівського клубу оформляв його особистий менеджер Рікі Регуфе.

Раніше Роналду заявив, що у нього були й інші пропозиції щодо трансферу, але він обрав Ан-Наср.