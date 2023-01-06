Португалия

Іспанець може повернутись до тренерської1 роботи.

Збірна Португалії після невдалого чемпіонату світу припинила співпрацю з Фернанду Сантушем та знаходиться в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє журналіст The Telegraph Майк Макграт, португальська федерація розглядає кандидатуру Роберто Мартінеса.

Зазначимо, що іспанський спеціаліст невдало виступив зі збірної Бельгії на минулому чемпіонаті світу та втратив роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан або Луїс Енріке можуть очолити збірну Португалії.