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Команду із трьома українцями може очолити відомий фахівець.

Колишній головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес може продовжити свою кар'єру у Брюгге. Про це повідомляє Sport із посиланням на EFE.

За інформацією джерела, керівництво бельгійського гранда розглядає можливість призначення 49-річного фахівця на заміну звільненому Карлу Хуфкенсу.

Після 18 турів команда з трьома українцями у своєму складі – Едуардом Соболем, Романом Яремчуком та Олександром Якименком – посідає четверте місце в чемпіонаті Бельгії, відстаючи від лідируючого Генка на 12 очок.

Незважаючи на це Брюгге пробився до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з Бенфікою, але водночас вилетів із Кубка Бельгії, поступившись Сент-Трюйдену (1:4).

Крім збірної Бельгії, яка провалилася на минулому ЧС-2022 у Катарі, Мартінес очолював Суонсі, Віган та Евертон.