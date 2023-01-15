Португалия

Лісабонці можуть взяти гравця збірної Японії.

Бенфіка хоче підписати японського футболіста Дайчі Камаду — повідомляє Record.

Минулого літа атакувальний гравець франкфуртського Айнтрахту розглядався лісабонцями, проте остаточно трансфер не відбувся.

Камада блискуче зарекомендував себе у Німеччині, де завоював Лігу Європи з командою, а також демонструє стабільні цифри.

Цього сезону в нього вже 12+4 в усіх можливих турнірах.

Окрім того, він зіграв на чемпіонаті світу за Японію, а Боруссія Дортмунд також цікавиться його переходом.