Лісабонці можуть взяти гравця збірної Японії.
Дайчі Камада - Getty Images
15 січня 2023, 14:59
Бенфіка хоче підписати японського футболіста Дайчі Камаду — повідомляє Record.
Минулого літа атакувальний гравець франкфуртського Айнтрахту розглядався лісабонцями, проте остаточно трансфер не відбувся.
Камада блискуче зарекомендував себе у Німеччині, де завоював Лігу Європи з командою, а також демонструє стабільні цифри.
Цього сезону в нього вже 12+4 в усіх можливих турнірах.
Окрім того, він зіграв на чемпіонаті світу за Японію, а Боруссія Дортмунд також цікавиться його переходом.