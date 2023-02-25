Португалия

У 29-річного німця проблеми з гомілковостопом.

Півзахисник Бенфіки Юліан Дракслер не зможе допомогти своїй команді у другій половині сезону через травму. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, у 29-річного німця проблеми з гомілковостопом, через що йому довелося перенести операцію.

Також зазначається, що футболіст відновлюватиметься у розташуванні "орлів".

Цього сезону Дракслер, контракт якого належить ПСЖ, провів 18 матчів, у яких забив два голи.