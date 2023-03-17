Португалия

Тренер про дебютний виклик легендарного гравця.

Новий тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив заявку своєї команди на відбіркові поєдинки до Євро-2024.

Повний список викликаних гравців виглядає так.

Окрім того, іспанський фахівець висловився щодо запрошення у команду легендарного футболіста.

"Кріштіану Роналду — дуже відданий гравець. Він може принести досвід і є дуже важливою фігурою для команди, я не дивлюся на вік".

Збірна Португалії розпочне відбір до турніру 23 березня домашнім поєдинком з Ліхтенштейном

Початок о 21:45.