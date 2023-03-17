Тренер про дебютний виклик легендарного гравця.
Роберто Мартінес - Фото з Google
17 березня 2023, 15:40
Новий тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив заявку своєї команди на відбіркові поєдинки до Євро-2024.
Повний список викликаних гравців виглядає так.
Окрім того, іспанський фахівець висловився щодо запрошення у команду легендарного футболіста.
"Кріштіану Роналду — дуже відданий гравець. Він може принести досвід і є дуже важливою фігурою для команди, я не дивлюся на вік".
Збірна Португалії розпочне відбір до турніру 23 березня домашнім поєдинком з Ліхтенштейном
Початок о 21:45.