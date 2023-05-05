Португалия

За підсумками двох матчів "дракони" обіграли Фамалікан.

Порту у матчі-відповіді півфіналу Кубка Португалії на своєму полі вирвав перемогу над Фамаліканом і пройшов у фінал турніру.

Гості відкрили рахунок на 21 хвилині зусиллями Кадіса, але за сім хвилин Галену зрівняв цифри на табло, реалізувавши пенальті. У середині другого тайму гості знову вийшли вперед завдяки голу Хайме.

Таким чином матч перейшов у додатковий час, оскільки результат був ідентичний першій грі, коли Порту виграв з рахунком 2:1.

Наприкінці другого овертайму, на першій компенсованій хвилині Отавіо гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв цифри на табло, а через три хвилини Еванілсон поставив остаточну точку — 3:2.

У фіналі Кубка Португалії Порту зіграє із Брагою, яка впевнено пройшла Насьональ із загальним рахунком 7:2.