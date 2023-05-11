Мерсисайдці серйозно зацікавлені в гравцеві Спортінга.
МАНУЕЛЬ УГАРТЕ, GETTY IMAGES
11 травня 2023, 15:20
Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля у найближче літнє трансферне вікно. Мерсисайдський клуб націлився на півзахисника Спортінга Л Мануеля Угарте.
Як повідомляє Record, у контракті хавбека зі Спортінгом зазначено суму відступних у 52 мільйони фунтів, і Ліверпуль готовий заплатити ці гроші. Португальський клуб відкритий для переговорів про трансфер гравця.
В цьому сезоні уругвайський футболіст відіграв 43 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль залишається фаворитом на Маунта, попри інтерес Арсеналу.