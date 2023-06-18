Португалия

У клубі Саудівської Аравії хотіли б бачити португальця своїм головним тренером.

Клуби з чемпіонату Саудівської Аравії цього літа вирішили шокувати європейський футбол не лише цілою низкою зіркових та багатомільйонних трансферів, а й запрошенням іменитих тренерів.

Так, як повідомляє журналіст Санті Ауна з FootMercato, керівництво Аль-Хіляля високо оцінює кваліфікованість Сержіу Консейсау, який нині очолює Порту.

Незважаючи на те, що 48-річний португальський фахівець не перебуває у захваті щодо перспектив продовжити свою тренерську кар'єру в Саудівській Аравії, в Аль-Хілялі все-таки спробують його переконати очолити їхній клуб.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль повністю погодив підписання зіркового півзахисника Вулвергемптона Рубена Невеша, який, до речі, є вихованцем Порту. Також ведеться робота над трансфером центрбека Челсі Каліду Кулібалі.