Португалия

35-річний вінгер повернувся до складу "орлів" через 13 років.

Колишній вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія підписав контракт з Бенфікою. Про це повідомляє прес-служба "орлів".

Деталі угоди із 35-річним аргентинцем не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода розрахована до літа 2024 року.

Футболіст, який виступав за Бенфіку з 2007 по 2010 рік, дістався "орлам" безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента після відходу з Ювентуса цього літа.

Минулого сезону Ді Марія провів 40 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.