35-річний вінгер повернувся до складу "орлів" через 13 років.
Анхель Ді Марія, ФК Бенфіка
05 липня 2023, 21:55
Колишній вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія підписав контракт з Бенфікою. Про це повідомляє прес-служба "орлів".
Деталі угоди із 35-річним аргентинцем не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода розрахована до літа 2024 року.
Футболіст, який виступав за Бенфіку з 2007 по 2010 рік, дістався "орлам" безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента після відходу з Ювентуса цього літа.
Минулого сезону Ді Марія провів 40 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.