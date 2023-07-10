Португалия

Форвард може повернутись туди, де все починалось.

Сенсаційний португальський юнак Жоау Феліш свого часу в 2018 році настільки потужно ввірвався до "дорослого" футболу в складі лісабонської Бенфіки, що вже наприкінці сезону мадридський Атлетіко виклав за нього приголомшливі 127,2 млн євро.

Однак заграти під орудою аргентинського фахівця Дієго Сімеоне виявилось ще тією задачею, із якою повною мірою 23-річний виконавець не впорався й досі.

Останні пів року португалець перебував у оренді в складі лондонського Челсі, але так і не залишився в Прем’єр-лізі, а напередодні взагалі звузив коло власних інтересів щодо продовження кар’єри всього до одного клубу — французького Парі Сен-Жермен.

Але це було до того, як його рідна Бенфіка звернулась до Атлетіко з пропозицією зворотної оренди.

Португальська преса повідомляє, що перемовини з "матрацниками" наразі веде особисто президент "орлів" Руї Кошта, тоді як трансфер гравця до ПСЖ значною мірою залежить від потенційного продажу Неймара.

За сезон Феліш награв 40 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.