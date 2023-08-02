"Гірники" хочуть заробити на продажі українського голкіпера 15-20 мільйонів євро, незважаючи на його спливаючий через рік контракт.
Анатолій Трубін, getty images
02 серпня 2023, 14:21
Голкіпер національної збірної України та донецького Шахтаря Анатолій Трубін входить до сфери інтересів лісабонської Бенфіка, яка хоче створити конкуренцію для свого воротаря Одіссеаса Влаходімоса. Про це повідомляє A Bola.
За інформацією джерела, "орли", які мають хороші відносини з керівництвом "гірників", оцінюють варіант із трансфером 22-річного українця, незважаючи на серйозну конкуренцію з боку інших європейських клубів, включаючи міланський Інтер.
Однак головною проблемою для Бенфіки є фінансові запити Шахтаря, який цього літа хоче продати Трубіна за 15-20 мільйонів євро, незважаючи на його спливаючий контракт через рік. Португальський гранд не готовий інвестувати у нового голкіпера такі великі кошти.
Враховуючи таку ситуацію з Трубіним, Бенфіка знаходиться у пошуках альтернативних варіантів на трансферному ринку. Першим таким варіантом вже тривалий час є Бенто, проте Атлетіко Паранаенсе не хоче його продавати цього літа та вже відхилив пропозицію "орлів" у розмірі 10 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Анатолій Трубін планує перейти до Інтера наступного літа на правах вільного агента.