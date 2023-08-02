Португалия

"Гірники" хочуть заробити на продажі українського голкіпера 15-20 мільйонів євро, незважаючи на його спливаючий через рік контракт.

Голкіпер національної збірної України та донецького Шахтаря Анатолій Трубін входить до сфери інтересів лісабонської Бенфіка, яка хоче створити конкуренцію для свого воротаря Одіссеаса Влаходімоса. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, "орли", які мають хороші відносини з керівництвом "гірників", оцінюють варіант із трансфером 22-річного українця, незважаючи на серйозну конкуренцію з боку інших європейських клубів, включаючи міланський Інтер.

Однак головною проблемою для Бенфіки є фінансові запити Шахтаря, який цього літа хоче продати Трубіна за 15-20 мільйонів євро, незважаючи на його спливаючий контракт через рік. Португальський гранд не готовий інвестувати у нового голкіпера такі великі кошти.

Враховуючи таку ситуацію з Трубіним, Бенфіка знаходиться у пошуках альтернативних варіантів на трансферному ринку. Першим таким варіантом вже тривалий час є Бенто, проте Атлетіко Паранаенсе не хоче його продавати цього літа та вже відхилив пропозицію "орлів" у розмірі 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Трубін планує перейти до Інтера наступного літа на правах вільного агента.