Україна

Між італійським клубом та футболістом вже досягнута усна домовленість про перехід.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін не стане гравцем міланського Інтера у поточне літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" найближчим часом підпише контракт із Янном Зоммером із Баварії — саме він стане основним воротарем команди після відходу Андреа Онана до МЮ.

Також наголошується, що між Інтером та Трубіним є усна домовленість про перехід 21-річного українця до складу "нерадзуррі" наступного літа, коли він стане вільним агентом.

Минулого сезону Трубін провів 38 матчів, з яких 14 на нуль при 40 пропущених м'ячах.