Португалія

Традиційно головна португальська битва не пройшла без вилучень.

Бенфіка у матчі за Суперкубок Португалії здобула перемогу над Порту з рахунком 2:0.

Традиційно матч запам'ятався гострою та жорсткою боротьбою футболістів – за перший тайм арбітр показав сім жовтих карток, чотири з яких у бік "орлів".

У другому таймі ситуація не змінилася, проте на 61 хвилині було відкрито рахунок, коли у воротах "драконів" розписався новачок команди Анхель Ді Марія. За сім хвилин перевагу Бенфіки подвоїв Петар Муса.

Коли матч наближався до завершення пристрасті на полі закипіли новими фарбами, незважаючи на рахунок. На першій компенсованій хвилині за грубість було вилучено колишнього захисника мадридського Реала Пепе, а через шість хвилин було видалено головного тренера "драконів" Сержиу Консейсау.

Таким чином, Бенфіка здобула впевнену перемогу та завоювала перший трофей у нинішньому сезоні.

Для підопічних Рогера Шмідта це був дев'ятий Суперкубок країни в історії клубу. Востаннє Бенфіка брала цей трофей у 2019 році. У свою чергу, Порту 23 рази вигравав Суперкубок Португалії і це рекорд.

Новий сезон у чемпіонаті Португалії стартує вже найближчого вікенду. Бенфіка зіграє з Боавіштою, а Порту з Морейренсе.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом склад Бенфіки поповнить український воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін, який коштуватиме "орлам" 10 мільйонів євро.