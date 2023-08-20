Лісабонський клуб важко набрав перші очки в лізі.
Getty Images
20 серпня 2023, 00:49
У рамках другого туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі брала Ештрелу.
Українського вболівальника хвилювало питання: чи вийде Анатолій Трубін на футбольне поле? Проте українець усю гру провів на лаві для запасних. Місце у воротах Бенфіки зайняв Самуел Соареш.
Бенфіка зуміла здолати Ештрелу, але далося їй це насилу, а два голи були забиті під кінець матчу.
Лісабонський клуб набрав перші очки цього сезону.
Бенфіка - Ештрела 2:0
Голи: Тенгстедт, 79, Рафа Сілва, 90+4.