Португалія

Президент Бенфіки задоволений підписання молодого українського голкіпера.

Президент лісабонської Бенфіки Руй Кошта розповів про перспективи 22-річного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна, який у літнє трансферне вікно приєднався до "орлів" із донецького Шахтаря.

"Ми знали, що шукатимемо іншого воротаря. Трубін не входив у плани Бенфіки, бо був практично недосяжною метою. Це воротар, який визнаний у всій Європі. Ми намагалися досягти прогресу в процесі його підписання. Важко було взагалі навіть уявити, що він може піти безкоштовно.

І коли ми зрозуміли, що з'явилося вікно можливостей, ми спробували передбачити той факт, що у нього спливає останній рік контракту. В інакшому випадку ми не мали б шансу. У найближчі кілька років він буде одним із найкращих воротарів Європи", — цитує Руя Кошту MaisFutebol.

Нагадаємо, Анатолій Трубін перейшов у Бенфіку за 10 мільйонів євро, а також один мільйон "гірники" можуть отримати в якості бонуса. У разі перепродажу українського голкіпера Шахтар отримає близько 40% від суми трансферу.