Португалія

Українець пропустив гол із пенальті у свої ворота.

У рамках п'ятого туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Візели.

У стартовому складі гостей вийшов Анатолій Трубін. Українець провів на полі всі 90 хвилин, але не зумів зберегти ворота сухими: на 70-й хвилині він пропустив із пенальті.

Тим не менш, Бенфіка зуміла здолати свого суперника – 2:1.

Візела — Бенфіка 1:2

Голи: Саму, 70 (з пенальті) – Муса, 9, Ді Марія, 39.

У наступному матчі Бенфіка зіграє проти Зальцбурга у першому турі Ліги чемпіонів.