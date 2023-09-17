Українець пропустив гол із пенальті у свої ворота.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, RECORD.PT
17 вересня 2023, 00:30
У рамках п'ятого туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Візели.
У стартовому складі гостей вийшов Анатолій Трубін. Українець провів на полі всі 90 хвилин, але не зумів зберегти ворота сухими: на 70-й хвилині він пропустив із пенальті.
Тим не менш, Бенфіка зуміла здолати свого суперника – 2:1.
Візела — Бенфіка 1:2
Голи: Саму, 70 (з пенальті) – Муса, 9, Ді Марія, 39.
У наступному матчі Бенфіка зіграє проти Зальцбурга у першому турі Ліги чемпіонів.