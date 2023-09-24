Португалія

Український голкіпер не дозволив супернику зрівняти рахунок на 60-ій хвилині.

У рамках шостого туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка вирушила у гості до Портімоненсе, тоді як у стартовому складі гостей знову з'явився молодий голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

На 60-ій хвилині зустрічі, за рахунку 1:2 на користь лісабонців, у ворота Бенфіки було призначено пенальті.

Проте Трубін зумів переграти гравця Портімоненсе на парирував його удар із "позначки", не дозволивши зрівняти рахунок.

ВІДЕО СЕЙВУ АНАТОЛІЯ ТРУБІНА ДИВІТЬСЯ В НАШОМУ КАНАЛІ В TELEGRAM:





Зазначимо, що за три поєдинки в Бенфіці у ворота Анатолія Трубіна було призначено аж чотири пенальті.