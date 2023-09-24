Український голкіпер не дозволив супернику зрівняти рахунок на 60-ій хвилині.
Анатолій Трубін, Getty images
24 вересня 2023, 21:45
У рамках шостого туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка вирушила у гості до Портімоненсе, тоді як у стартовому складі гостей знову з'явився молодий голкіпер збірної України Анатолій Трубін.
На 60-ій хвилині зустрічі, за рахунку 1:2 на користь лісабонців, у ворота Бенфіки було призначено пенальті.
Проте Трубін зумів переграти гравця Портімоненсе на парирував його удар із "позначки", не дозволивши зрівняти рахунок.
ВІДЕО СЕЙВУ АНАТОЛІЯ ТРУБІНА ДИВІТЬСЯ В НАШОМУ КАНАЛІ В TELEGRAM:
Зазначимо, що за три поєдинки в Бенфіці у ворота Анатолія Трубіна було призначено аж чотири пенальті.