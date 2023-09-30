Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу португальської Суперліги, що відбувся 29 вересня 2023 року, 22:15.

У поєдинку сьомого туру португальської Суперліги лісабонська Бенфіка на власному полі мінімально здолала Порту.

Команда Рогера Шмідта отримала непоганий подарунок від суперників на початку гри, коли за грубий фол було вилучено центрального захисника "драконів" Фабіу Кардозу.

Після цього "орли" почали нарощувати власну перевагу, що в підсумку в другому таймі втілилось у забитий м’яч з їхнього боку.

Це взяття воріт у підсумку стало єдиним у звітному протистоянні, тож воротар Бенфіки Анатолій Трубін зберіг власні володіння в недоторканності. Уперше за часи виступів за лісабонський колектив.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бенфіка — Порту в 7 турі португальської Суперліги:

Бенфіка — Порту 1:0

Гол: Ді Марія, 68.

Бенфіка: Трубін — Ба, Отаменді, Сілва, Аурснес — Невеш, Кекчу — Ді Марія (Маріу Навал, 86), Р. Сілва (Тенгстедт, 90+6), Нерес (Юрасек, 86) — Муса (Кабрал, 66).

Порту: Кошта — Маріу Нето, Кардозу, Карму, Венделл (Боржес, 80) — Баро (Педру, 25), Еуштакіу, Варела (Хайме, 84), Галено — Пепе Акіно (Консейсан, 80), Таремі.

Попереджений: Невеш, Ді Марія, Отаменді, Юрасек — Карму, Таремі, Венделл, Педру, Консейсан.

Кардозу, 19.