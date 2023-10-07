Португалія

Український голкіпер продовжує утримувати місце в основному складі.

У рамках восьмого туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка гостюватиме в Ешторіла. В основному складі "орлів" вчергове з'явиться український голкіпер Анатолій Трубін.

Бенфіка оголосила стартову 11-ку на найближчу свою гру на офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, матч Ешторіл — Бенфіка розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, о 22:30 за київським часом. Господарі майбутнього поєдинку — остання, 18-та команда чемпіонату, а перемога у цій грі дозволить Бенфіці принаймні на деякий час посісти першу сходинку.