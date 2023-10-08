Українець відстояв на нуль.
Анатолій Трубін, Getty Images
08 жовтня 2023, 00:35
У рамках восьмого туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Ешторілу.
У стартовому складі гостей вийшов Анатолій Трубін. Він провів на полі всі 90 хвилин, а також зумів зберегти свої ворота сухими.
Зазначимо, що Бенфіка зуміла вирвати перемогу лише на 90+3 хвилині гри. Гол на свій рахунок записав Антоніо Сілва.
Ешторіл — Бенфіка 0:1
Гол: Антоніо Сілва, 90+3.
Таким чином, Трубін провів другий сухий поєдинок за Бенфіку у всіх турнірах.