Португалія

Українець відстояв на нуль.

У рамках восьмого туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Ешторілу.

У стартовому складі гостей вийшов Анатолій Трубін. Він провів на полі всі 90 хвилин, а також зумів зберегти свої ворота сухими.

Зазначимо, що Бенфіка зуміла вирвати перемогу лише на 90+3 хвилині гри. Гол на свій рахунок записав Антоніо Сілва.

Ешторіл — Бенфіка 0:1

Гол: Антоніо Сілва, 90+3.

Таким чином, Трубін провів другий сухий поєдинок за Бенфіку у всіх турнірах.