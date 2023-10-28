Анатолій Трубін відбив другий пенальті у Бенфіці, це відбулося в поєдинку з Каса Пією, проте все одно пропустив і в підсумку відбулася лише нічия. 

Таким чином, воротар парирував стільки ж пенальті за декілька місяців у складі лісабонської команди, скільки Одіссеос Влаходімос за весь час у рамці клубу. 

Анатолій перейшов до колективу минулого літа за 10 мільйонів євро та можливі бонуси. 

Цього сезону він провів 7 матчів. 