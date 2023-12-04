Португалія

Скандальний епізод у матчі португальського чемпіонату.

В матчі Боавішти та Ароки в рамках 12-го туру чемпіонату Португалії відбулася доволі дивна ситуація.

На початку другого тайму український захисник господарів Богдан Мілованов був змушений попросити допомоги лікарів, проте головний арбітр зустрічі Тіаго Мартінш не дозволив їм вийти на поле та наказав продовжити гру. Більше того, Мілованов жестами просив заміну.

Коли після завершення ще одного епізоду український футболіст знов впав на газон та продовжував просити заміну, рефері показав йому другу жовту картку та в підсумку вилучив його з поля.

Гравці Ароки та сам Мілованов були в шоці, але зробити вже нічого не змогли. Окрім перемоги — команда зуміла виграти в опонента з рахунком 4:0.

Мілованов народився в Луганську, але в 5-річному віці разом з батьками переїхав до Іспанії, де на той час вже мешкала його тітка.

Займався в академії мадридського Атлетіко, після чого перейшов до Алькобренаса з передмістя Мадриду. У дорослому футболі дебютував у другій команді Хетафе. Потім був у Гранаді, Сан-Себастьяні та Спортінгу з Хіхону. У 2022 році перейшов до португальскої Ароки.